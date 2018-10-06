В Ростовской области мужчина ранил себя ножом в голову и сам вызвал полицию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция организовала проверку после госпитализации мужчины с ножом голове в городе Донецке Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

По его словам, накануне днем в полицию поступило сообщение о том, что мужчина в городе Донецке получил телесные повреждения — ранение ножом в голову. "На место выехали сотрудники полиции, мужчина был госпитализирован", — сказал собеседник, добавив, что по данному факту проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил агентству, что по предварительным данным, мужчина сам воткнул себе нож в голову, а потом вызвал полицию. "Более того, он был в полном сознании", — сказал собеседник. В настоящее время он находится в реанимации.

По предварительным данным источника, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.