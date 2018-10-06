В Петербурге пенсионер лишился квартиры, пока был в отпуске

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Петербургский пенсионер, приехав из отпуска, выяснил, что его четырехкомнатную квартиру продали мошенники. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

В сентябре мужчина вернулся из длительной поездки и запросил у коммунальных служб информацию о задолженности по коммунальным платежам. Из управляющей компании пришел ответ, что в июле этого года такая квартира была продана, а затем еще раз перепродана и больше ему не принадлежит.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем за собой лишение права на жилье. Помимо этого прокуратура обратилась в Кировский район суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о признании сделок о продаже квартиры ничтожными.