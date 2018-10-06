МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео крушения МиГ-29 в Подмосковье, снятое очевидцами.

На записи видно, как воздушное судно резко снижается и падает на землю. Очевидцам также удалось снять на видео катапультировавшихся пилотов.

МиГ-29 потерпел крушение возле деревни Димтровское в Московской области. Как сообщил источник, один из летчиков остается в реанимации, второго "отпустили домой".

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рассказал, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, причиной аварии стали неполадки в системе управления.

Разбившийся истребитель принадлежал Летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова. Перед катапультированием летчики сумели увести машину в безлюдное место.

В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что уже сформирована следственно-оперативная группа. Ее сотрудники выехали на место крушения МиГ-29 и выясняют обстоятельства аварии.

Разбившийся МиГ

Как сообщили в ОАК, разбившийся истребитель был выпущен в 1992 году. В институт Громова он поступил из летной части два года спустя. Разбившийся учебно-боевой МиГ-29УБ отличается от обычного наличием места для второго пилота. Впервые такие самолеты начали выпускать в 1981 году.

При этом в ОАК подчеркнули, что никаких нарушений в работе машины перед полетом установлено не было.

"Наработка по летным часам и посадкам в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки", — отмечается в сообщении ОАК.

МиГ-29 — советский и российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех. Также применяется для нанесения ударов по наземным целям в условиях визуальной видимости. Самолет поступил на вооружение ВВС в 1982 году и стал основным истребителем.