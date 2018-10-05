Расследование не повлияет на работу фонда Доктора Лизы, считают в СПЧ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Расследование по факту злоупотребления полномочиями руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" никак не скажется на работе фонда, сообщил РИА Новости глава президентского совета по правам человека (СПЧ), председатель попечительского совета организации Михаил Федотов.

Ранее в пятницу на сайте Совета появилась информация, что Следственный комитет России уведомил СПЧ о расследовании уголовного дела, возбужденного по заявлению бывшего члена правления Натальи Авиловой о злоупотреблении руководителем организации Ксении Соколовой полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба.

"Сейчас мы получили официальную информацию о том, что возбуждено уголовное дело по заявлению Натальи Авиловой, и что в этом уголовном деле речь идет о злоупотреблениях со стороны бывшего президента организации Ксении Соколовой. Эту информацию мы получили из первых рук. Я думаю, что это никак не может отразиться на работе организации", — сказал Федотов.

Он пояснил, что ни Авилова, ни Соколова в организации в настоящее время не работают, хотя остаются ее членами. "Ни та, ни другая не входят в органы управления организации", — сообщил Федотов.

Расследование осуществляет Главное следственное управление СК РФ, оно находится на особом контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.