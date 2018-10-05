СК расследует дело о злоупотреблении полномочиями в фонде Доктора Лизы

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следственный комитет России уведомил, что расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно сообщению, СПЧ получил ответ от Следственного комитета России c информацией о расследовании " уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

"Указанное уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями" — ред.) по заявлению бывшего члена правления МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" Авиловой Н.С. о злоупотреблении руководителем организации Соколовой К.Я. своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следствие проверяет действия Соколовой по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба. Им будет дана оценка. Расследование осуществляет Главное следственное управление СК РФ, оно находится на особом контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.