В Саратове завели дело из-за истощения полицейских лошадей

САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура выявила нарушения в содержании служебных лошадей саратовской полиции, по факту мошенничества исполнителем госконтракта на уход за ведомственными лошадьми возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко сообщила РИА Новости, что прокуратура начала проверку сообщения об истощении лошадей, находящихся на содержании органов полиции в Саратове. По данным главка МВД, в кавалеристском подразделении полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) УМВД по Саратову на 13 сентября числилось 22 лошади, из которых 12 использовались для несения службы, а остальные 10 подлежали выбраковке.

В полиции ранее заверили, что кормление лошадей осуществляется по нормам положенности, а уход за ними осуществлялось предпринимателем в рамках госконтракта. Сами лошади размещены в конюшне на саратовском ипподроме, которая не принадлежит полиции.

"В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарного законодательства при содержании служебных лошадей УМВД России по Саратову, нарушения законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных лошадей полка ППСП", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по результатам проверки прокуратура области в областной главк МВД внесла представление об устранении выявленных нарушений.

"По факту мошеннических действий работников ИП Соколова А.А. при оказании услуг по уходу за служебными лошадьми УМВД России по Саратову следственным отделом по Кировскому району Саратова СУСК по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере", — рассказала представитель прокуратуры.

Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.