ДТП под Тверью: траур по погибшим, уголовные дела и проверки

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сразу несколько уголовных дел заведены после столкновения автобусов в Тверской области, власти региона требуют навести порядок в сфере пассажирских автоперевозок, профильные ведомства проводят проверки компаний-перевозчиков.
Власти Тверской области объявили 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица днями траура по погибшим в аварии.
Погибшие и пострадавшие
В момент столкновения, по предварительным данным, в автобусе ЛиАЗ находились водитель и два пассажира, в микроавтобусе — 13 пассажиров и водитель.
Для эвакуации пострадавших в ДТП, помимо машин скорой помощи, был направлен вертолет Ми-8. Двое пострадавших сейчас в реанимации, и их состояние оценивается как стабильно тяжелое, еще одна женщина в нейрохирургическом отделении, сообщили РИА Новости в больнице скорой медпомощи в Твери.
Водитель ЛиАЗа 1970 года рождения также в реанимации. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны головы и конечностей, ушибы ноги.
У пассажирки ЛиАЗа 1954 года рождения, по предварительным данным, ушиб запястья и закрытая черепно-мозговая травма.
Кроме того, при опросе очевидцев аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что одна пострадавшая женщина (пассажир автобуса) сама уехала на попутном автомобиле в больницу.
По информации представителя регионального УМВД, тела 13 погибших в ДТП днем были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, куда родственникам необходимо обращаться на опознание тел.
"Мансур молодой, ему лет 19-20, интеллигент. Он активный в учебе. Я знаю его как спокойного, уравновешенного человека", — добавил Бурцев.
Причины ДТП
При этом в пресс-службе Ликинского автобусного завода заверили, что техническое состояние ЛиАза не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии. Собеседник агентства уточнил, что автобус ЛиАЗ-5256.34, попавший в ДТП 5 октября в Тверской области, был выпущен в 2010 году. "Автобус предназначен для междугородных и пригородных перевозок, оснащен современными надежными агрегатами отечественного и иностранного производства. Автобус принадлежит ОАО "Тверьавтотранс", обслуживался эксплуатирующей компанией самостоятельно", — добавили в пресс-службе.
Помощь пострадавшим
Ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим взяла под личный контроль министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме, эвакуации в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется",- уточнили в Минздраве. Для помощи родственникам погибших и пострадавших в аварии направили специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
По данным облправительства, родным погибших выделят 200 тысяч рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.
Также Руденя призвал навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. "Сегодня активно идет работа по борьбе с нелегальными перевозками. Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах", — приводит слова Рудени пресс-служба областного правительства.
Уголовные дела и проверки
"Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ", — сказала представитель пресс-службы управления МВД по Тверской области Мария Шабанова.
Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Следственное управление СКР РФ по Тверской области возбудило по факту ДТП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности гибель 13 человек в маршрутном такси. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль это дело.
Кроме того, следствие проверит, нарушались ли условия труда и отдыха у водителей столкнувшихся автобусов. "В обоих автобусах тахографы (контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства — ред.) присутствуют, однако слишком серьезные повреждения, при проведении следственных действий будет устанавливаться, были ли нарушения труда и отдыха у водителей или нет", — уточнил Григорьев.
Прокуратура Тверской области проводит проверку по факту ДТП. Кроме того, сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли требования транспортной безопасности перевозчиками. Предстоит установить, кто организовывал эти пассажирские перевозки и насколько легально работали перевозчики.
Нужен системный контроль
Рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в РФ связан с системным ослаблением контроля за пассажирскими перевозками, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
"Из аварии, произошедшей сегодня в Тверской области, должны быть сделаны самые серьёзные выводы: необходимо максимальное усиление контроля за безопасностью пассажирских перевозок и ужесточение ответственности за малейшие нарушения. За повторные нарушения безопасности перевозок, даже если они не связаны с ДТП и жертвами, должна быть предусмотрена более серьезная ответственность", – считает Цветков.
"Причина такого роста количества ДТП с участием автобусов может быть только одна: системное ослабление контроля за пассажирскими перевозками и халатность руководства перевозчиков. Все полномочия у контролирующих органов есть, но часто они прикрывают своё бездействие и халатность отсутствием полномочий, врут. Просто не хотят реально работать", – заявил Цветков.
Он также предложил провести тотальную проверку соблюдения трудового законодательства перевозчиками.