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Происшествия

ДТП под Тверью: траур по погибшим, уголовные дела и проверки

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ДТП в Тверской области (34)
(обновлено: 19:05 05.10.2018)
02200
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской областиНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сразу несколько уголовных дел заведены после столкновения автобусов в Тверской области, власти региона требуют навести порядок в сфере пассажирских автоперевозок, профильные ведомства проводят проверки компаний-перевозчиков.

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ДТП под Тверью погибли два фельдшера из Ржева
ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово примерно в 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

Власти Тверской области объявили 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица днями траура по погибшим в аварии.

Погибшие и пострадавшие

В момент столкновения, по предварительным данным, в автобусе ЛиАЗ находились водитель и два пассажира, в микроавтобусе — 13 пассажиров и водитель.

Для эвакуации пострадавших в ДТП, помимо машин скорой помощи, был направлен вертолет Ми-8. Двое пострадавших сейчас в реанимации, и их состояние оценивается как стабильно тяжелое, еще одна женщина в нейрохирургическом отделении, сообщили РИА Новости в больнице скорой медпомощи в Твери.

На месте ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса в Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пострадавший в ДТП под Тверью по ошибке попал в список погибших
По данным экстренных служб, двое пострадавших — жители Твери, один — житель Старицы. У жителя Старицы 1999 года рождения, ехавшего в Ford Transit, перелом голени, он находится в реанимации.

Водитель ЛиАЗа 1970 года рождения также в реанимации. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны головы и конечностей, ушибы ноги.

У пассажирки ЛиАЗа 1954 года рождения, по предварительным данным, ушиб запястья и закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, при опросе очевидцев аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что одна пострадавшая женщина (пассажир автобуса) сама уехала на попутном автомобиле в больницу.

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© МЧС РФ СК РФ
ДТП в Тверской области. Кадры с места трагедии

По информации представителя регионального УМВД, тела 13 погибших в ДТП днем были доставлены в больницу скорой медицинской помощи, куда родственникам необходимо обращаться на опознание тел.

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса пытался уйти от столкновения
Днем стало известно, что пострадавший в аварии Мансур Арабиев был ошибочно включен в первоначальный список погибших. "У нас лекции в полдевятого. Лекция началась – Мансура нет, хотя он ответственный парень. Вдруг одной из девчонок в социальных сетях прислали список погибших в аварии в стороне Некрасово, и Мансур там 13-й в списке. Мы все расстроились, конечно. Позже прислали сообщение, что живой. После пар я поехал в больницу, чтобы узнать его состояние. Врач подробностей не озвучил, только сообщил, что в реанимации", — рассказал РИА Новости однокурсник Мансура Сергей Бурцев.

"Мансур молодой, ему лет 19-20, интеллигент. Он активный в учебе. Я знаю его как спокойного, уравновешенного человека", — добавил Бурцев.

Причины ДТП

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Власти усилят борьбу с нелегальными перевозками после ДТП под Тверью
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что микроавтобус Ford выехал на встречную полосу. Как сообщил журналистам заместитель начальника УГИБДД УМВД РФ по Тверской области подполковник полиции Андрей Григорьев, Ford Transit работал легально. "Документы в наличии, автобус заказной, двигался по маршруту Ржев – Тверь", — пояснил Григорьев.

При этом в пресс-службе Ликинского автобусного завода заверили, что техническое состояние ЛиАза не могло стать причиной или повлиять на последствия аварии. Собеседник агентства уточнил, что автобус ЛиАЗ-5256.34, попавший в ДТП 5 октября в Тверской области, был выпущен в 2010 году. "Автобус предназначен для междугородных и пригородных перевозок, оснащен современными надежными агрегатами отечественного и иностранного производства. Автобус принадлежит ОАО "Тверьавтотранс", обслуживался эксплуатирующей компанией самостоятельно", — добавили в пресс-службе.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Попавший в ДТП с 13 погибшими под Тверью микроавтобус работал легально
По информации одной из пассажирок ЛиАЗа Светланы Савиной, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу маршрутным такси, но у него не это получилось. "Я не знаю, как маршрутка выскочила на встречную полосу. Почему она выскочила, я не знаю — произошло столкновение. Водитель автобуса хотел как-то немножко уйти, но у него не получилось. Я просто сидела на переднем сиденье, увидела, что маршрутка едет нам навстречу, я немножко спряталась", — сказала она.

Помощь пострадавшим

Ситуацию с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим взяла под личный контроль министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме, эвакуации в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется",- уточнили в Минздраве. Для помощи родственникам погибших и пострадавших в аварии направили специалистов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Скворцова проконтролирует оказание помощи пострадавшим в ДТП под Тверью
На место ДТП прибыл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Губернатор возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Руденя заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

По данным облправительства, родным погибших выделят 200 тысяч рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством.

© Фото : предоставлено правительством Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018

Также Руденя призвал навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок. "Сегодня активно идет работа по борьбе с нелегальными перевозками. Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах", — приводит слова Рудени пресс-служба областного правительства.

Опубликовано видео с места ДТП в Твери
Опубликовано видео с места ДТП в Тверской области
Пассажиры автобуса ЛиАЗ, пострадавшие в ДТП под Тверью, могут получить до 2 миллионов рублей, сообщает "Ингосстрах", в котором была застрахована ответственность перевозчика. "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 5 октября под Тверью… Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров — ред.) составляют 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира, до 2 миллионов рублей на случай причинения вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Уголовные дела и проверки

"Полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ", — сказала представитель пресс-службы управления МВД по Тверской области Мария Шабанова.

Статья "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц" предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следственное управление СКР РФ по Тверской области возбудило по факту ДТП уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности гибель 13 человек в маршрутном такси. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль это дело.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Центральный аппарат СК взял на контроль дело о крупном ДТП под Тверью
Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО "Трансавто" и ООО "Тверьавтотранс". Следователи изъяли документы у перевозчика ООО "ТрансАвто".

Кроме того, следствие проверит, нарушались ли условия труда и отдыха у водителей столкнувшихся автобусов. "В обоих автобусах тахографы (контрольный бортовой регистрирующий прибор в составе транспортного средства — ред.) присутствуют, однако слишком серьезные повреждения, при проведении следственных действий будет устанавливаться, были ли нарушения труда и отдыха у водителей или нет", — уточнил Григорьев.

Прокуратура Тверской области проводит проверку по факту ДТП. Кроме того, сотрудники ведомства выяснят, соблюдались ли требования транспортной безопасности перевозчиками. Предстоит установить, кто организовывал эти пассажирские перевозки и насколько легально работали перевозчики.

Нужен системный контроль

Рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в РФ связан с системным ослаблением контроля за пассажирскими перевозками, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Из аварии, произошедшей сегодня в Тверской области, должны быть сделаны самые серьёзные выводы: необходимо максимальное усиление контроля за безопасностью пассажирских перевозок и ужесточение ответственности за малейшие нарушения. За повторные нарушения безопасности перевозок, даже если они не связаны с ДТП и жертвами, должна быть предусмотрена более серьезная ответственность", – считает Цветков.

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса пытался уйти от столкновения
Он отметил, что за последние 2 года количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, увеличилось, отмечается и рост смертельных случаев в авариях с участием автобусов. По официальной статистике ГИБДД, в 2015 году было зафиксировано 3322 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, а в 2017 году – почти на 16% больше, уже 3846 ДТП, сообщил эксперт.

"Причина такого роста количества ДТП с участием автобусов может быть только одна: системное ослабление контроля за пассажирскими перевозками и халатность руководства перевозчиков. Все полномочия у контролирующих органов есть, но часто они прикрывают своё бездействие и халатность отсутствием полномочий, врут. Просто не хотят реально работать", – заявил Цветков.

Он также предложил провести тотальную проверку соблюдения трудового законодательства перевозчиками.

Крупное ДТП под Тверью
© Фото : МЧС РоссииМикроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиРейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.
© Фото : МЧС РоссииПогибли 13 пассажиров маршрутки.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Погибли 13 пассажиров маршрутки.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиЕще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
© Фото : МЧС РоссииПо предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиВозбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиПрокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.Спасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.
© Фото : МЧС РоссииГубернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.
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