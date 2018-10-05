Житель Уфы угрожал убийством двум детям, которые обижали его сына

УФА, 5 окт – РИА Новости. Следователи завели дело на жителя Уфы, который, желая проучить двух обижавших его сына детей, вывез их к реке и угрожал убийством, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 сентября на улице 40 лет октября в Уфе.

"Как установлено следствием, мужчина, желая проучить двоих детей 8 и 9 лет за то, что они обижали его 9-летнего сына, насильно посадил их в свой автомобиль и вывез к реке Уфа, где угрожал убийством, после чего привез их обратно к дому", — сообщили в башкирском следкоме.

Ведомство информирует, что возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего и другие свидетели, жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — говорится в сообщении следствия.