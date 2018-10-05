Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинец Олег Сенцов, осужденный в России за организацию терактов, сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября. Его заявление, написанное от руки и датированное сегодняшним днем, опубликовано на сайте "Новой газеты".

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания, <…> В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", — говорится в заявлении, которое Сенцов передал через своего адвоката Дмитрия Динзе.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней.

Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Сотрудники ФСБ задержали его вместе с членами диверсионной группы "Правого сектора*", готовившими теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.