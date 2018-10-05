Сенцов сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинец Олег Сенцов, осужденный в России за организацию терактов, сообщил, что прекращает голодовку с 6 октября. Его заявление, написанное от руки и датированное сегодняшним днем, опубликовано на сайте "Новой газеты".
Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Сотрудники ФСБ задержали его вместе с членами диверсионной группы "Правого сектора*", готовившими теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.