Из школы в Нижнем Новгороде эвакуировали около сотни детей из-за пожара

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Девяносто шесть детей и 23 взрослых эвакуировались из-за начавшегося в нижегородской школе пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Наши подразделения провели тушение кабинета педагога-психолога на втором этаже школы. Сгорело имущество на площади 10 кв метров. Из школы было эвакуировано 96 детей и 23 взрослых. Погибших и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 52 человека личного состава и 14 единиц техники. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки.