ПЕТРОЗАВОДСК, 5 окт — РИА Новости. Петрозаводский городской суд приступил в пятницу к рассмотрению иска бизнесмена Виталия Шанина к журналисту Алексею Владимирову с требованием заплатить пять миллионов рублей за моральные страдания после публикаций в СМИ, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с тем, что в тексте публикаций содержатся сведения о противоправной деятельности моего доверителя, он испытывал определенные моральные переживания, расстройства. Мой доверитель обращался за консультацией к психологу по поводу моральных переживаний, и сумма иска адекватна тем страданиям, которые он испытывал", — заявила адвокат истца Ирина Ставрова.

Владимиров (псевдоним, настоящее имя Алексей Алексеев) в январе и июне 2018 года опубликовал в местном интернет-издании "Черника" две статьи о том, что около Петрозаводска на карьере у Сулажгорского кладбища ООО "Девелопмент групп" незаконно добывает песчаную смесь.

При этом песок добывают вблизи санитарно-защитной зоны скотомогильника по сибирской язве, и вывозимые недра могут представлять опасность. В публикациях указывалось, что компанией фактически руководит бизнесмен Шанин.

По информации правительства Карелии, Минобороны РФ заключило с "Девелопмент групп" договор безвозмездного пользования участком. Согласно документу, земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, на 11 месяцев. В договоре определено, что "Девелопмент групп" не имеет права на разработку и использование минеральных, водных и иных природных ресурсов, находящихся на участке.

"Однако в ходе рейдов было установлено (и в этом наглядно убедились участники выездного совещания), что ООО "Девелопмент групп" активно ведет добычу", — сообщили в региональном Минприроды. В итоге власти Карелии запретили добычу песка в карьере.

Шанин посчитал, что сведения в публикации не соответствуют действительности и потребовал "признать сведения, распространенные Владимировым, в статьях не соответствующими действительности, умаляющими честь, достоинство и деловую репутацию Шанина Виталия Викторовича", а также попросил суд взыскать с Владимирова пять миллионов рублей в качестве компенсации моральных страданий.

Кроме того, Шанин заявил, что не имеет отношения к "Девелопмент групп". Адвокат Шанина и представитель ООО "Девелопмент групп" Алексей Лобов в суде отрицали причастность истца к компании.

Суд продолжится 31 октября.