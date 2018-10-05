Суд арестовал подозреваемого в убийстве студентки из Волгоградской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки аграрного колледжа в Волгоградской области, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября 16-летняя девочка пришла в Еланский аграрный колледж, но на занятия не пошла, сказав одногруппникам, что пойдет домой. После этого она пропала. На звонки родителей и друзей она не отвечала, а к вечеру ее мобильный был отключен. Родители ребенка обратились в полицию.

Подозреваемого в убийстве девушки — 40-летнего ранее судимого уроженца города Котово задержали в Москве, в четверг его этапировали в Волгоградскую область. Отмечалось, что в ходе проверки показаний на месте злоумышленник указал место сокрытия убитой — тело девушки обнаружено в поле на границе Воронежской и Саратовской областей.

"По ходатайству следствия суд арестовал до 22 ноября подозреваемого в убийстве 16-летней студентки аграрного колледжа в Волгоградской области", — говорится в сообщении.