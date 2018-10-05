В Якутске полиция оцепила горевший торговый центр

ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Полиция оцепила здание торгового центра "Сахаэкспоцентр" в Якутске, где в пятницу произошел пожар, на месте происшествия работает комиссия из представителей следствия, органов внутренних дел и МЧС, передает корреспондент РИА Новости.

По данным регионального главка МЧС, во время пожара из здания эвакуировали 120 человек, погибших и пострадавших нет.

Здание "Сахаэкспоцентра" расположено в центре Якутске, рядом находятся еще два крупных ТЦ — ЦУМ и "Проспект". Здание оцеплено сотрудниками полиции. На месте происшествия работает комиссия из представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии, сотрудников полиции и МЧС. Перед главным входом дежурят пожарные расчеты и полиция.

Арендаторы торговых павильонов стоят на улице перед зданием. Сотрудники магазинов рассказали корреспонденту РИА Новости, что переживают за сохранность имущества. Одна из сотрудниц ТЦ рассказала, что ей не разрешили забрать товар из здания, поэтому ей пришлось оставить дорогие шубы прямо перед входом. Она просила сотрудников полиции впустить ее в здание, но ей отказали.