В Карелии более ста детей заболели менингитом

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 окт – РИА Новости. Вирусным менингитом в Карелии заболели 104 ребенка и 19 взрослых, в школах и детсадах вводятся карантины, сообщает в пятницу региональный Минздрав.

"В Республике Карелия отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. По состоянию на 4 октября зарегистрировано 123 случая серозных менингитов. Заболели 19 взрослых и 104 ребенка, в том числе 85 детей, посещающих организованные коллективы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи серозных менингитов зарегистрированы в 20 школах и 16 детских садах, где в настоящее время начались карантинные мероприятия – классы и группы закрываются.

В Минздраве заявили, что случаи заболевания не носят очагового характера. При этом все заболевшие с проявлениями вирусного серозного менингита доставлены в Республиканскую инфекционную больницу и инфекционные стационары центральных районных больниц.

"В настоящее время 45 человек уже выписаны, 60 человек получают лечение в стационарах. Тяжелые случаи заболевания отсутствуют. Учреждения здравоохранения имеют все необходимое для лечения. Количество поступающих в стационары ежедневно уменьшается", — уточнили в министерстве.

Лабораторно наличие энтеровирусной инфекции подтверждено у 18 человек из общего количества заболевших.

Медики рекомендуют для профилактики энтеровирусной инфекции соблюдать правила личной гигиены, питьевого режима (использовать кипяченую воду, бутилированную воду), тщательно мыть овощи и фрукты с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком, проводить влажную уборку и проветривание жилых помещений, школьникам – пользоваться в классах дезинфицирующими гелями и салфетками для обработки рук и поверхностей – парт, стульев.