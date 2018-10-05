Суд в Екатеринбурге арестовал главу ОБЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу на два месяца заключил под стражу начальника Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Эдуарда Воронина, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Сергей Колосовский.

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и окружного СК РФ в среду провели оперативные мероприятия в здании УМВД России по Екатеринбургу. По данным областного главка полиции, обыски в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения связаны с ранее возбужденным "бесфигурантным уголовным делом".

"Суд арестовал Воронина на два месяца, до 3 декабря", – сказал собеседник агентства.

Ранее Колосовский сообщил РИА Новости, что его подзащитного подозревают в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По его словам, основным фигурантом дела является бывший заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимир Романюк.