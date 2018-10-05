На экс-главу Арзамаса завели дело по подозрению в служебном подлоге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы городской администрации Арзамаса, подозреваемого в совершении служебного подлога при выполнении программы переселения аварийного жилья, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, глава администрации города Арзамас заключил контракты с фирмой на строительство трех домов в микрорайоне "Южный" по региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. К установленному контрактами сроку (ноябрь 2016 года) и до настоящего времени строительство домов не завершено, и квартиры администрации города Арзамаса не переданы.

"Подозреваемый не предпринял мер к расторжению контрактов и взысканию со строительной фирмы уплаченных 44 миллионов рублей, а также возмещению причиненных администрации Арзамаса убытков. Вместо этого в марте 2017 года, чтобы скрыть факт неисполнения обязательств по переселению граждан из аварийного жилья, он подписал отчет об исполнении мероприятий программы, с указанием в нем заведомо несоответствующей действительности даты ввода домов в эксплуатацию, а также о 100% расходовании субсидированных бюджету города денег для реализации программы", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Кроме того, подозреваемый подписал исковые заявления к гражданам о понуждении их к переселению, которые направлены в Арзамасский городской суд.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", — отмечается в сообщении.