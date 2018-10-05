В Татарстане завели дело после отравления 18 детей неизвестными духами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи завели дело после того, как 18 студентов педагогического колледжа в Татарстане отравились духами неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба республиканского СУСК.

Ранее в минздраве Татарстана сообщили, что 18 детей получили ингаляционное отравление неизвестным веществом в Арском районе Татарстана, 16 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Пятого октября в Арскую ЦРБ с признаками отравления парами духов госпитализированы 18 студентов Арского педагогического колледжа имени Тукая. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, отравление произошло после того, как одна из студенток распылила в учебном кабинете духи неизвестного происхождения.

В настоящее время студентам оказана необходимая медпомощь, их жизни ничто не угрожает. Сообщается, что четверо из них отказались от госпитализации.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли пробы воздуха. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.