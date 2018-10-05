Под Курском КамАЗ столкнулся с микроавтобусом

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Курской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона

По данным полиции, ДТП произошло в пятницу около 13.30 мск на 599 километре автодороги М2 Крым.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Mercedes Vito под управлением водителя 1973 года рождения, двигавшегося со стороны города Курска в сторону Белгорода, с автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1989 года рождения, двигавшемся впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель и 8 взрослых пассажиров автомобиля Mercedes получили ранения разной степени тяжести", — сказала собеседница агентства.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники полиции.