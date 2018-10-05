Опубликовано видео с места падения МиГ-29 в Подмосковье

Стоп-кадр видео с места падения МиГ-29 в Московской области. 5 октября 2018

Стоп-кадр видео с места падения МиГ-29 в Московской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео место авиакатастрофы МиГ-29 в Подмосковье. Кадры опубликованы в "ВКонтакте" в группе "Москва с огоньком. Новости Москвы".

Крушение произошло в лесу в районе деревни Дмитровцы в Коломенском районе Московской области.

В ОАК сообщили, что пилоты смогли катапультироваться. По предварительной данным, причиной падения истребителя стала неполадка в системе управления.

МиГ-29 — советский/российский истребитель, предназначенный для уничтожения всех типов воздушных целей, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.