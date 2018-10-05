В Татарстане 18 детей отравились неизвестным веществом

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Восемнадцать детей получили ингаляционное отравление неизвестным веществом в Арском районе Татарстана, 16 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщило министерство здравоохранения Республики Татарстан.

"В Арском районе произошло массовое отравление детей. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ингаляционное отравление неизвестным веществом. Детям оказывается вся необходимая помощь", — говорится в сообщении министерства.

Руководство регионального Минздрава взяло ситуацию с отравлением под свой контроль.

Подробности происшествия выясняются.