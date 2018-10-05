В Новокузнецке задержали изменившего внешность преступника

КЕМЕРОВО, 5 окт — РИА Новости. Полицейские в Новокузнецке задержали разыскиваемого преступника, который изменил внешность — отрастил волосы и бороду — и на два года стал "затворником", перестав выходить из дома, сообщает в пятницу главное управление МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, 41-летний мужчина стал подозреваемым в уголовном деле по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" (повредил чужой автомобиль). Вскоре фигурант перестал являться в полицию и уклонялся от следственных действий.

"От полиции он скрывался два года, и все это время находился в розыске. Накануне сотрудники уголовного розыска управления МВД по Новокузнецку установили местонахождение фигуранта. Полицейские выяснили, что два года подозреваемый вел затворнический образ жизни: не выходил из съемной квартиры, отрастил бороду и волосы, чтобы изменить внешность", — сообщает ГУМВД.

Оперативники узнали, что продукты разыскиваемому приносит его знакомая. Во время очередного ее визита в квартиру нагрянули полицейские и задержали фигуранта.

Отмечается, что в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. В соответствии с санкциями УК РФ, максимально ему грозит до двух лет лишения свободы.