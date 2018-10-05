Пострадавший в ДТП под Тверью по ошибке попал в список погибших

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мансур Арабиев, пострадавший в ДТП под Тверью, где погибли 13 человек, оказался ошибочно включен в первоначальный список погибших, молодой человек ехал утром из Старицы на лекции в Тверской государственный технический университет, рассказал РИА Новости его однокурсник Сергей Бурцев.

"У нас лекции в полдевятого. Лекция началась – Мансура нет, хотя он ответственный парень. Вдруг одной из девчонок в социальных сетях прислали список погибших в аварии в стороне Некрасово, и Мансур там 13-й в списке. Мы все расстроились, конечно. Позже прислали сообщение, что живой. После пар я поехал в больницу, чтобы узнать его состояние. Врач подробностей не озвучил, только сообщил, что в реанимации", — рассказал Бурцев.

"Мансур молодой, ему лет 19-20, интеллигент. Он активный в учебе. Я знаю его как спокойного, уравновешенного человека", — добавил Бурцев.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.