В Кемеровской области три человека погибли в ДТП

КЕМЕРОВО, 5 окт — РИА Новости. Три человека погибли, ещё один получил травмы при столкновении двух автомобилей в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

По данным ведомства, авария произошла около 15.20 (11.20 мск) на 45-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк". В районе села Бурлаки столкнулись автомобили Renault Symbol и Toyota Land Cruiser.

"По предварительной информации, водитель Renault, двигаясь в направлении Кемерово, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с внедорожником. В результате происшествия водитель Renault и двое его пассажиров получили смертельные травмы. Водитель Toyota в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — сообщили в ГУМВД.

В ведомстве отметили, что на место аварии прибыли не только экипажи ГИБДД, но и следственно-оперативная группа отдела МВД по Прокопьевскому району, а также экстренные службы. Поводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Кузбасса призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД.