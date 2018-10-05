Кузбасские полицейские поймали автоугонщика по комментарию в соцсети

КЕМЕРОВО, 5 окт — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по кузбасскому городу Березовский вычислили находившегося в федеральном розыске фигуранта уголовного дела по комментарию в социальной сети, сообщает региональный главк полиции.

По данным ведомства, в октябре 2017 года злоумышленник угнал автомобиль. Тогда полицейские задержали подозреваемого по горячим следам и возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде, но нарушил ее, покинул город и скрылся.

"Около года он находился в розыске. На днях полицейские установили, что фигурант уголовного дела зарегистрировал интернет-страницу под ником "Снежный барс". По комментариям к фотографиям владельца аккаунта сотрудники уголовного розыска установили местонахождение", — говорится в сообщении.

В итоге оперативники задержали разыскиваемого в Иркутске. В ближайшее время он будет конвоирован в Березовский, где предстанет перед судом. Санкции статьи обвинения предусматривают до пяти лет лишения свободы, уточнили в ГУМВД.