СК изъял документы у перевозчика ООО "ТрансАвто" после ДТП под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Следователи изъяли документы у перевозчика ООО "ТрансАвто" после ДТП под Тверью, в результате которого погибли 13 человек, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор направил ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО "Трансавто" и ООО "Тверьавтотранс"

"После смертельного ДТП в Тверской области следователи изъяли интересующие документы в ООО "ТрансАвто" по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек", — говорится в сообщении.