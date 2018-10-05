СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Москве

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Доследственная проверка начата после обрушения строительных лесов в Москве, во время которого пострадали рабочие, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Ранее стало известно, что на стройплощадке жилого комплекса "Снегири Эко" в Раменках обрушились строительные леса. Пострадали восемь рабочих. По информации спасательных служб, двое строителей находятся в крайне тяжелом состоянии. Их эвакуировали вертолетами санитарной авиации.

По данным следствия, днем 5 октября при проведении фасадных работ по улице Минской в Москве произошло обрушение строительных конструкций. В результате чего четверо рабочих упали и получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

"По данному факту… организована доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи выехали на место происшествия. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение