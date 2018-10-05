Источник рассказал о состоянии пилотов упавшего в Подмосковье МиГ-29

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Летчик упавшего самолета МиГ-29 Михаил Кондратенко находится в реанимации городской больницы Жуковского в Московской области, другой пилот Александр Крутов отправлен домой, сообщил РИА Новости источник в больнице.

Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что в Подмосковье разбился экспериментальный МиГ-29. Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались. На земле жертв и разрушений нет.

"Кондратенко в реанимацию отвезли пока, он в сознании, все нормально, а Крутов ушел домой", — сказал источник РИА Новости в больнице.