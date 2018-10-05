На Ямале ввели карантин в одной из школ из-за пневмонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Одна из школ города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа приостановила образовательный процесс из-за участившихся случаев пневмонии у детей, сообщила в пятницу администрация Надымского района.

"На основании постановления главного санитарного врача по Надымскому району… и в связи с участившимися случаями заболеваемости пневмонией обучающихся СОШ №3 города Надыма в период со 2 по 11 октября 2018 года прекращен образовательный процесс в здании школы", — говорится в сообщении.

Обучаться воспитанники учреждения смогут в альтернативной форме, в том числе через интернет, добавили в муниципалитете.

По информации окружного агентства "Север-Пресс", ссылающегося на региональное управление Роспотребнадзора, заболевшие дети не были привиты от инфекции. СМИ поясняет, что случаи заболевания единичны, при этом точное число больных пневмонией школьников не уточняется.