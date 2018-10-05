ВОЛГОГРАД, 5 окт — РИА Новости. На границе Саратовской и Воронежской областей нашли тело девушки, пропавшей в конце сентября, сообщило областное СУ СК.
Позже в Москве задержали подозреваемого в убийстве студентки — 40-летнего ранее судимого уроженца города Котово. В четверг его этапировали в Волгоградскую область.
"В ходе проверки показаний на месте злоумышленник указал место сокрытия убитой — тело девушки обнаружено в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка", — говорится в сообщении ведомства.
Экспертам предстоит выяснить время и причину смерти, а также другие подробности.