Кафе "СушиWOK" в Москве закрыли на 60 суток за нарушение санитарных норм

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл кафе "СушиWOK" в Москве на 60 суток из-за отсутствия санузла для посетителей и летающих по кафе мух, сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что территориальный отдел Роспотребнадзора в Центральном административном округе провел внеплановую проверку кафе "СушиWOK" на Бауманской улице. В ходе проверки были выявлены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Поясняется, что набор и площадь помещений кафе не соответствуют мощности организации и не обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил.

"В кафе отсутствует санузел для посетителей. Не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персонала, в том числе отсутствует раковина для мытья рук на производстве", — говорится в сообщении.

Добавляется, что моечные ванны присоединены к канализации без воздушного разрыва и не имеют локальной вытяжки. Отсутствует охлаждаемая камера для хранения пищевых отходов. Кроме того отмечается, что "в кафе обнаружены мухи", нет сигнальной маркировки на уборочном инвентаре. В личных медицинских книжках персонала отсутствуют отметки о прохождении обязательной для этой категории работников вакцинации против гепатита и дизентерии.

"По факту выявленных нарушений в отношении ИП Большаковой Н. С. было возбуждено административное производство,.. применен временный запрет деятельности, кафе "СушиWOK" опечатано, и материалы проверки направлены в Басманный районный суд г. Москвы. Постановление суда о приостановлении деятельность кафе на срок 60 суток направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения", — говорится на сайте.

В случае неисполнения решения суда и открытия кафе без устранения нарушений управление Роспотребнадзора по г. Москве подготовит исковое заявление в суд на запрет осуществления деятельности по оказанию услуг общественного питания по указанному адресу.