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Происшествия

Эксперт призвал к тотальной проверке перевозчиков после ДТП под Тверью

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ДТП в Тверской области (26)
(обновлено: 13:33 05.10.2018)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской областиСпасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в РФ связан с системным ослаблением контроля за пассажирскими перевозками, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Попавший в ДТП с 13 погибшими под Тверью микроавтобус работал легально
В пятницу утром в Калининском районе Тверской области столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"Из аварии, произошедшей сегодня в Тверской области, должны быть сделаны самые серьёзные выводы: необходимо максимальное усиление контроля за безопасностью пассажирских перевозок и ужесточение ответственности за малейшие нарушения. За повторные нарушения безопасности перевозок, даже если они не связаны с ДТП и жертвами, должна быть предусмотрена более серьезная ответственность", – считает Цветков.

Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : ГИБДД России
В Тверской области после ДТП проверят безопасность организации перевозок
Он отметил, что за последние 2 года количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, увеличилось, отмечается и рост смертельных случаев в авариях с участием автобусов. По официальной статистике ГИБДД, в 2015 году было зафиксировано 3322 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, а в 2017 году – почти на 16% больше, уже 3846 ДТП, сообщил эксперт.

"Причина такого роста количества ДТП с участием автобусов может быть только одна: системное ослабление контроля за пассажирскими перевозками и халатность руководства перевозчиков. Все полномочия у контролирующих органов есть, но часто они прикрывают своё бездействие и халатность отсутствием полномочий, врут. Просто не хотят реально работать", – заявил Цветков.

Он также предложил провести тотальную проверку соблюдения трудового законодательства перевозчиками. "Очень часто водителей заставляют работать, не соблюдая режим труда и отдыха. Нет качественного технического и медицинского контроля. С самих водителей это ответственности тоже не снимает, они сами, например, часто управляя автобусом разговаривают по сотовому телефону, однако системной эту проблему делают именно перевозчики, экономящие на всём, в ущерб безопасности пассажиров, особенно этим грешат нелегальные перевозчики", – добавил собеседник агентства.

Крупное ДТП под Тверью
© Фото : МЧС РоссииМикроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиРейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.
© Фото : МЧС РоссииПогибли 13 пассажиров маршрутки.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Погибли 13 пассажиров маршрутки.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиЕще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
© Фото : МЧС РоссииПо предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиВозбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиПрокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.Спасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.
© Фото : МЧС РоссииГубернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.
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