Эксперт призвал к тотальной проверке перевозчиков после ДТП под Тверью

Спасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области

Спасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в РФ связан с системным ослаблением контроля за пассажирскими перевозками, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

В пятницу утром в Калининском районе Тверской области столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"Из аварии, произошедшей сегодня в Тверской области, должны быть сделаны самые серьёзные выводы: необходимо максимальное усиление контроля за безопасностью пассажирских перевозок и ужесточение ответственности за малейшие нарушения. За повторные нарушения безопасности перевозок, даже если они не связаны с ДТП и жертвами, должна быть предусмотрена более серьезная ответственность", – считает Цветков.

Он отметил, что за последние 2 года количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, увеличилось, отмечается и рост смертельных случаев в авариях с участием автобусов. По официальной статистике ГИБДД, в 2015 году было зафиксировано 3322 ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, а в 2017 году – почти на 16% больше, уже 3846 ДТП, сообщил эксперт.

"Причина такого роста количества ДТП с участием автобусов может быть только одна: системное ослабление контроля за пассажирскими перевозками и халатность руководства перевозчиков. Все полномочия у контролирующих органов есть, но часто они прикрывают своё бездействие и халатность отсутствием полномочий, врут. Просто не хотят реально работать", – заявил Цветков.

Он также предложил провести тотальную проверку соблюдения трудового законодательства перевозчиками. "Очень часто водителей заставляют работать, не соблюдая режим труда и отдыха. Нет качественного технического и медицинского контроля. С самих водителей это ответственности тоже не снимает, они сами, например, часто управляя автобусом разговаривают по сотовому телефону, однако системной эту проблему делают именно перевозчики, экономящие на всём, в ущерб безопасности пассажиров, особенно этим грешат нелегальные перевозчики", – добавил собеседник агентства.