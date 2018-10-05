Следователи выехали на место крушения МиГ-29 в Подмосковье

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Следователи выехали на место крушения самолета в Подмосковье для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что в Подмосковье разбился экспериментальный МиГ-29. Летчики увели самолет в безлюдное место, после чего катапультировались. На земле жертв и разрушений нет, отмечала ОАК.

"Сформирована оперативно-следственная группа, которая выехала на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося", — сказала РИА Новости представитель транспортного управления СК.