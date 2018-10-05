Тверской губернатор призвал навести порядок в сфере пассажирских перевозок

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя после крупного ДТП под Тверью призвал навести порядок в сфере автомобильных пассажирских перевозок.

В пятницу утром в Калининском районе Тверской области столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

"Сегодня активно идет работа по борьбе с нелегальными перевозками. Мы максимально закрываем все лазейки, которые имеются для организаторов таких небезопасных видов деятельности. Все равно остаются те, кто под видом заказных перевозок оказывает населению несертифицированные услуги. Это слишком дорогая цена, которую мы платим в борьбе за наведение порядка на наших автодорогах", — приводит слова Рудени пресс-служба областного правительства.

Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП и добавил, что власти приняли решение о выплате материальной помощи пострадавшим и семьям погибших.