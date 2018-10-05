Опубликовано видео с места аварии в Тверской области

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупного ДТП, произошедшего в Тверской области.
Крупнейшая за последнее время авария
Сегодня утром в Тверской области произошло крупнейшее за последнее время ДТП.
Возле села Некрасово Калининского района столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ. Рейсовый автобус следовал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.
Погибли 13 человек, все они ехали в маршрутке. Еще четверо пострадали. Сообщается, что двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.
Возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
Ространснадзор проведет свою проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию.
Из Москвы для работы с родственниками погибших направили психологов. Открыта горячая линия МЧС.
На место ДТП выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.
Кроме того, депутат Алексей Чепа взял на контроль дело об этой аварии. Парламентарий сообщил, что ранее у него была запланирована на пятницу поездка по этой трассе, поэтому скоро он намерен выехать к месту происшествия.