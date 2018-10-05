Опубликовано видео с места аварии в Тверской области

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крупного ДТП, произошедшего в Тверской области.

Крупнейшая за последнее время авария

На кадрах видно, что в результате столкновения маршрутку раздавило почти наполовину. Автобус также получил серьезные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные.

Сегодня утром в Тверской области произошло крупнейшее за последнее время ДТП.

Возле села Некрасово Калининского района столкнулись микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ. Рейсовый автобус следовал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.

Погибли 13 человек, все они ехали в маршрутке. Еще четверо пострадали. Сообщается, что двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.

Возбудили уголовное дело



Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК. Кроме того, в автотранспортных предприятиях затребована техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Ространснадзор проведет свою проверку перевозчиков, чьи автобусы попали в аварию.

Из Москвы для работы с родственниками погибших направили психологов. Открыта горячая линия МЧС.

На место ДТП выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.

Кроме того, депутат Алексей Чепа взял на контроль дело об этой аварии. Парламентарий сообщил, что ранее у него была запланирована на пятницу поездка по этой трассе, поэтому скоро он намерен выехать к месту происшествия.