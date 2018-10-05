РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Тела 13 погибших в ДТП под Тверью доставили в больницу скорой помощи

Сюжет:
ДТП в Тверской области (26)
(обновлено: 12:43 05.10.2018)
020068
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Тела 13 погибших в ДТП в Тверской области доставлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщила РИА Новости представитель регионального УМВД. 

На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : ГИБДД России
В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП с 13 погибшими под Тверью

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

Крупное ДТП под Тверью
© Фото : МЧС РоссииМикроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиРейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы.
© Фото : МЧС РоссииПогибли 13 пассажиров маршрутки.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Погибли 13 пассажиров маршрутки.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиЕще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
© Фото : МЧС РоссииПо предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу.
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской областиВозбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.На месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.
© Фото : предоставлено правительством Тверской областиПрокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.Губернатор Тверской области Игорь Руденя на месте ДТП возле села Некрасово Калининского района. 5 октября 2018
© Фото : предоставлено правительством Тверской области
Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.Спасатели на месте дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и маршрутного микроавтобуса на 15 км автодороги регионального значения Тверь – Старица, вблизи н.п. Некрасово в Калининском районе Тверской области
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС.
© Фото : МЧС РоссииГубернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018
© Фото : МЧС России
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.
/

"Тела доставлены в четвертую больницу скорой медицинской помощи", — сказала собеседница агентства, уточнив, что родственникам необходимо обращаться на опознание тел в это медучреждение.

Список погибших появился на сайте РЕН ТВ. В нем 13 человек: Платонова Надежда, Чирко Зинаида, Бондаренко Валентина, Березина Нина, Синев Андрей, Бойков Александр, Лысова Наталья, Голубева Наталья, Стрелкова Марина, Голубева Ольга, Крисюк Елена, Соколовская Наталья, Арабиев Мансур. Однако правительство Тверской области пока официально не подтверждает достоверность этих сведений.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© МЧС РФ СК РФ
ДТП в Тверской области. Кадры с места трагедии
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена