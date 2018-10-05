Тела 13 погибших в ДТП под Тверью доставили в больницу скорой помощи

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

Сотрудники МЧС на месте ДТП в Тверской области. 5 октября 2018

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Тела 13 погибших в ДТП в Тверской области доставлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщила РИА Новости представитель регионального УМВД.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.

Крупное ДТП под Тверью © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : МЧС России Микроавтобус Ford Transit и автобус ЛиАЗ столкнулись недалеко от села Некрасово в Калининском районе. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Рейсовый автобус ехал из Ржева, маршрутка — из Старицы. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : МЧС России Погибли 13 пассажиров маршрутки. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Еще четыре человека пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : МЧС России По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что микроавтобус выехал на встречную полосу. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : пресс-служба УМВД России по Тверской области Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © Фото : предоставлено правительством Тверской области Прокуратура Тверской области намерена выяснить, соблюдали ли перевозчики требования транспортной безопасности. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © РИА Новости / МЧС РФ Перейти в фотобанк На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыта горячая линия МЧС. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. © Фото : МЧС России Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. /

"Тела доставлены в четвертую больницу скорой медицинской помощи", — сказала собеседница агентства, уточнив, что родственникам необходимо обращаться на опознание тел в это медучреждение.

Список погибших появился на сайте РЕН ТВ. В нем 13 человек: Платонова Надежда, Чирко Зинаида, Бондаренко Валентина, Березина Нина, Синев Андрей, Бойков Александр, Лысова Наталья, Голубева Наталья, Стрелкова Марина, Голубева Ольга, Крисюк Елена, Соколовская Наталья, Арабиев Мансур. Однако правительство Тверской области пока официально не подтверждает достоверность этих сведений.