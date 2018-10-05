В Бурятии бездомные украли из музея национальный головной убор

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Двое безработных, связав сторожа, украли из краеведческого музея в Бурятии янтарное ожерелье и женский головной убор "татурга", украшенный кораллами, заведено дело, приводятся слова официально представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

Сообщается, что в дежурную часть поступило сообщение о хищении из Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева экспонатов, представляющих историко-культурную ценность.

"Двое неизвестных, лица которых закрывали маски с прорезями для глаз, проникли в музей, связали сторожа и похитили ожерелье из янтаря и национальный женский головной убор "татурга", украшенный кораллами. Стоимость похищенного, по оценке выездной комиссии министерства культуры Республики Бурятия, составила около семи миллионов рублей", — сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Отмечается, что правоохранителями был определен круг подозреваемых: двое неработающих местных жителей 32 и 33 лет, один из которых ранее судим за подобное преступление.

"После задержания одного из подозреваемых, второй самостоятельно сдался полиции", — рассказала Волк.

В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде, часть похищенных экспонатов найдена и в ближайшее время будет передана музею.