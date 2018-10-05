ГП проверит правомерность выплат членам экс-правительства Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Запрос о правомерности назначения пенсий и социальных выплат нескольким членам правительства Хабаровского края, которое сейчас считается ушедшим в отставку, направлено в Генпрокуратуру РФ, сообщил РИА Новости в пятницу губернатор Сергей Фургал.
"Запрос был направлен на имя генерального прокурора сразу после вступления в должность. Постановление за подписью Вячеслава Ивановича Шпорта о назначении пенсий и социальных выплат определенному кругу лиц из числа членов правительства Хабаровского края вызвало вопросы, сейчас оно находится также на проверке в правоохранительных органах. Они дадут оценку и установят, как это постановление появилось, и кто его подписывал", — сказал Фургал.
Ранее сообщалось, что восемь из 33 членов правительства края написали заявления об увольнении после инаугурации Фургала.