ГП проверит правомерность выплат членам экс-правительства Хабаровского края

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Запрос о правомерности назначения пенсий и социальных выплат нескольким членам правительства Хабаровского края, которое сейчас считается ушедшим в отставку, направлено в Генпрокуратуру РФ, сообщил РИА Новости в пятницу губернатор Сергей Фургал.

Либерал-демократ Фургал в сентябре победил на выборах губернатора Хабаровского края, он набрал 70% голосов. Прежний губернатор единоросс Вячеслав Шпорт набрал около 28%. Инаугурация Фургала состоялась 28 сентября. После этого правительство края считается ушедшим в отставку, его члены считаются исполняющими обязанности.

"Запрос был направлен на имя генерального прокурора сразу после вступления в должность. Постановление за подписью Вячеслава Ивановича Шпорта о назначении пенсий и социальных выплат определенному кругу лиц из числа членов правительства Хабаровского края вызвало вопросы, сейчас оно находится также на проверке в правоохранительных органах. Они дадут оценку и установят, как это постановление появилось, и кто его подписывал", — сказал Фургал.

Ранее сообщалось, что восемь из 33 членов правительства края написали заявления об увольнении после инаугурации Фургала.