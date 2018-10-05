В Тверской области после ДТП проверят безопасность организации перевозок

БРЯНСК, 5 окт – РИА Новости. Прокуратура Тверской области выяснит, соблюдались ли требования транспортной безопасности перевозчиками, чьи автобусы попали в ДТП с 13 погибшими, сообщила представитель прокуратуры региона.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово в пятницу утром. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие — пассажиры маршрутки.

"Прокуратурой Тверской области организована проверка транспортной безопасности по факту ДТП, произошедшего в районе деревни Некрасово Калининского района", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на месте работает исполняющий обязанности прокурора Калининского района. Она пояснила, что попавший в ДТП микроавтобус ходил параллельно с рейсовыми автобусами. Предстоит установить, кто организовывал эти пассажирские перевозки и насколько легально работали перевозчики.

По предварительной информации областного правительства, ДТП произошло в результате лобового столкновения микроавтобуса Ford, осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании "Тверавтотранс". Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус.