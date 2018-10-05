Задержанному после обысков в УМВД Екатеринбурга изберут меру пресечения

Сотрудники полиции у Центрального входа в здание управления МВД РФ по Екатеринбургу. Архивное фото

Сотрудники полиции у Центрального входа в здание управления МВД РФ по Екатеринбургу. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Эдуарду Воронину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского облсуда.

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и окружного СК РФ в среду провели оперативные мероприятия в здании УМВД России по Екатеринбургу. По данным областного главка полиции, обыски в одном из служебных кабинетов оперативного подразделения связаны с ранее возбужденным "бесфигурантным уголовным делом".

"Ходатайство следователя об аресте начальника ОЭБиПК УВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Судебное заседание назначено на 14.15 по местному времени (12.15 мск). Судья Ушаков Владимир Иванович", — сказала собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости адвокат Воронина Сергей Колосовский, полицейский задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

"Это старая ситуация с игровыми автоматами, где у него роль, судя по подозрению, настолько второстепенная, что он эту ситуацию просто не помнит. Все претензии к Романюку (бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области), он основной фигурант этого "мероприятия". Воронина фактически задержали и сейчас хотят избрать меру пресечения с целью того, чтобы он дал показания на Романюка", – сказал Колосовский.