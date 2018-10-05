Прокуратура назвала причину столкновения теплоходов в Ростовской области

Вид с борта вертолета на реку Дон и порт Ростова-на-Дону. Архивное фото

Вид с борта вертолета на реку Дон и порт Ростова-на-Дону. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Ошибка судовождения стала причиной столкновения двух теплоходов на Дону в Ростовской области, ущерб каждому из судов может составить более 1 миллиона рублей, сообщил РИА Новости заместитель Волго-Донского транспортного прокурора Дмитрий Бычихин.

В среду утром в 10 километрах от станицы Багаевская в районе Белого Буя столкнулись теплоход "Волго-Дон 147", груженный ячменем, и теплоход "Глория". Никто не пострадал, утечки нефтепродуктов не произошло. Правоохранители организовали по данному факту проверку.

"Причина столкновения — ошибка личного состава. Сейчас устанавливается, какого именно судна", — сказал Бычихин.

Он уточнил, что теплоходы расходились на судовом ходу и, судя по фотографиям, одно судно догнало другое.

"Повреждения они получили. Ущерб будет свыше миллиона по каждому. Экспертиза еще проводится", — добавил он.

В случае, если ущерб составит свыше 1 миллиона рублей, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, пояснил Бычихин.