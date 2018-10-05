Водитель и два пассажира были в попавшем в ДТП под Тверью автобусе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Водитель и два пассажира, по предварительным данным, находились в автобусе ЛиАЗ, который попал в ДТП с маршруткой в Тверской области, сообщили РИА Новости в российской Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, в микроавтобусе находились 13 пассажиров и водитель, погибли 13 человек, 1 пострадал. В автобусе было 2 пассажира и водитель. Пострадал только водитель", — пояснили в ГИБДД.

В службе добавили, что при опросе очевидцев аварии сотрудники ГИБДД выяснили, что одна пострадавшая женщина (пассажир автобуса) сама уехала на попутном автомобиле в больницу.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.