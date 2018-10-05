Медики рассказали о состоянии троих пострадавших в ДТП под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Тверью, где погибли 13 человек, находятся в реанимации, еще одна женщина в нейрохирургическом отделении, сообщили РИА Новости в больнице скорой медпомощи в Твери.

"Двое в реанимации в критическом состоянии, еще одна женщина в нейрохирургическом отделении", — сказала собеседница агентства.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск пятницы. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.