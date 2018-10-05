Под Калининградом нетрезвая пенсионерка угрожала пятикласснице убийством

КАЛИНИНГРАД, 5 окт — РИА Новости. Пенсионерка предстанет перед судом за то, что в нетрезвом состоянии угрожала убийством пятикласснице с помощью электрошокера в городе Гурьевске Калининградской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

Из материалов дела следует, что нетрезвая 66-летняя пенсионерка встретила во дворе дома 10-летнюю соседку. Женщина достала электрошокер и стала угрожать ей убийством. Девочка, учитывая агрессивное поведение злоумышленницы, восприняла угрозу реально, рассказала о произошедшем матери, которая и вызвала полицейских.

"Участковыми уполномоченными в ходе разбирательства электрошоковое устройство было изъято. По данному факту проводится проверка. В настоящее время возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело заведено по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ ("Угроза убийством"). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет.