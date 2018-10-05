Водитель попавшего в ДТП под Тверью автобуса находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Водитель автобуса ЛиАЗ, который столкнулся с маршруткой в Тверской области, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил начальник ГУ МЧС по Тверской области Арсен Григорян.

"Водитель автобуса тоже находится в тяжелом состоянии в областной больнице, — сказал Григорян в ходе селектора, который транслировался на "России 24".

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.