Ространснадзор проверит перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП под Тверью

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ространснадзор проведет проверку перевозчиков, чьи автобусы попали под Тверью в аварию с 13 погибшими, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 5 октября в 6.30 (мск) в Калининском районе Тверской области, возле населённого пункта Некрасовка произошло лобовое столкновение автобуса, следовавшего из Ржева в Тверь, и автобуса, следовавшего из Твери в Ржев, в результате чего, по последним данным, погибло 13 человек", — сказал представитель Ространснадзора.

Ведомство направило ходатайство в прокуратуру Твери о проведении внеплановой проверки перевозчиков ООО "Трансавто" и ООО "Тверьавтотранс", отметил он. На месте аварии работают сотрудники Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора, добавил собеседник агентства.