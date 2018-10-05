В Югре арестовали одного из подозреваемых в издевательствах над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 окт — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу об издевательствах над подростками в Ханты-Мансийском автономном округе, пробравшимися в чужой гараж, заключен под стражу, второй объявлен в розыск, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

В понедельник в социальных сетях распространили видеозапись, на которой, как предполагается, владелец гаража и его товарищи издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужое помещение. По информации из соцсетей, для наказания двух мальчиков использовались паяльная лампа и гаечный ключ, один из юношей подвергся сексуальному насилию. Следствие уточняло, что преступление произошло в 2017 году в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске. По данному факту было возбуждено дело.

Позже в ведомстве заявили, что установили личности всех, кто находился в гараже в тот день, допросили пострадавших и очевидцев произошедшего. Одному из подозреваемых, юноше 1999 года рождения, уже предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера". На данном этапе следствия он признает свою вину, пояснили в СУСК.

"По ходатайству следователя СКР он заключен под стражу. Принимаются меры к задержанию еще одного лица, причастного к совершению преступления. По версии следствия, именно он осуществлял видеосъемку издевательств над потерпевшими… Он объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что пока не нашли подтверждения тому, что молодые люди являются активистами молодежной преступной субкультуры. Об этом ранее писал ряд региональных СМИ.

Ранее следственное управление также подчеркивало, что планирует дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы. Эти публикации могут квалифицироваться как распространение порнографических материалов и нарушение неприкосновенности частной жизни. Кроме того, следствие направило письмо в прокуратуру о рассмотрении вопроса, связанного с блокировкой и удалением видеозаписи из публичного доступа.