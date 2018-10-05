ГУ МВД по Тверской области проведет проверку после ДТП с автобусами

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. ГУ МВД России по Тверской области проводит проверку по факту крупного ДТП с автобусами под Тверью, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в результате аварии — крупнейшей в России за последнее время — погибли 13 человек и пострадали еще четверо.

"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в сообщении ГУ МВД.

"По предварительным данным, в Калининском районе Тверской области на автодороге Тверь — Ржев неподалеку от села Некрасово произошло ДТП с участием двух транспортных средств. На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасатели и медики, а также руководство региональной полиции и госавтоинспекции. По предварительным данным, столкнулись автобусы ЛИАЗ и Ford", — добавили в пресс-службе.