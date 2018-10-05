Двое пострадавших при ДТП под Тверью находятся в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Двое из пострадавших в ДТП под Тверью с участием автобуса и маршрутки находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние третьей пострадавшей оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Трое раненых доставлены в больницу скорой медицинской помощи Твери. Состояние двоих из них крайне тяжелое, один находится в реанимации, второй в операционной. Третья женщина — средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб, двое пострадавших — жители Твери, один — житель Старицы. У жителя Старицы 1999 года рождения, ехавшего в Ford Transit, перелом голени, он находится в реанимации.

Водитель ЛиАЗа 1970 года рождения также в реанимации. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные раны головы и конечностей, ушибы ноги.

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У пассажирки ЛиАЗа 1954 года рождения, по предварительным данным, ушиб запястья и закрытая черепно-мозговая травма.

Он уточнил, что еще на месте работают две бригады скорой помощи.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово около 7.50 мск. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии пострадали 17 человек, из них 13 погибли. Все погибшие ехали в маршрутке.