В Омске экс-финансист главка МВД получила семь лет колонии за взятки

НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Первомайский районный суд Омска приговорил к семи годам колонии за получение взяток на общую сумму 28 миллионов рублей экс-начальника Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области Ирину Старовикову, которую также лишили звания "полковник", сообщил журналистам в пятницу представитель облпрокуратуры.

"Суд назначил окончательно семь лет лишения свободы со штрафом в сумму взятки, с лишением права занимать должности на четыре года, с лишением звания (полковник) с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Квартира и дом конфискованы", — сообщили в прокуратуре.

По данным СК РФ, в должности начальника Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области Старовикова неоднократно помогала своему знакомому побеждать в торгах на закупку товаров и услуг для региональной полиции за вознаграждение в размере 8% от суммы контрактов. По мнению следствия, подсудимая получила свыше 28 миллионов рублей и причинила ущерб государству почти на 100 миллионов рублей.

Государственный обвинитель просил назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом, трехкратным сумме взятки (более 85 миллионов рублей), с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на пять лет, а также с лишением классного чина "полковник внутренней службы".

Дело в отношении Старовиковой следователи СК возбудили по материалам, представленным УФСБ России по Омской области и отделом собственной безопасности регионального главка МВД. Подсудимая является кандидатом юридических наук.