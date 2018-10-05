В Приамурье гражданина Нидерландов арестовали за справление нужды возле ТЦ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Гражданина королевства Нидерландов, строящего газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Амурской области, арестовали за справление нужды на крыльце торгового центра в городе Свободный, сообщает Свободненский городской суд.

"Свободненский городской суд признал виновным 30-летнего гражданина королевства Нидерландов, работающего в компании "Маммут" при строительстве объектов Амурского ГПЗ, временно проживающего в г. Свободном, в совершении административного правонарушения… Указанный гражданин справлял свои естественные потребности в общественном месте на крыльце торгового центра, чем выразил явное неуважение к обществу", — сообщает суд.

Иностранца признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1КоАП.

"Судьей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки, которое будет способствовать предупреждению совершения им новых правонарушений",- уточняется в сообщении.

Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ является "Газпром переработка Благовещенск".